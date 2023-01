Ο Κάρλο Αντσελότι τα... έψαλε στον Ροντρίγκο όταν ο Βραζιλιάνος πέρασε στον πάγκο χωρίς να τον χαιρετήσει.

Η Ρεάλ Μαδρίτης έχανε από τη Βιγιαρεάλ με 2-0 ως το 57' εκτός έδρας για το Κύπελλο Ισπανίας.

Από το 56' ξεκίνησαν οι αλλαγές του Αντσελότι οι οποίες έφεραν την ανατροπή και την πρόκριση στους «8» του Copa del Rey.

Στο 56' ο Ροντρίγκο πέρασε εκτός για να μπει στη θέση του ο Μάρκο Ασένσιο και ο Κρόος άφησε τη θέση του στον Σεμπάγιος.

Ωστόσο, η κάμερα έπιασε τον Αντσελότι να κάνει παρατηρήσεις, σε έντονο ύφος, στον Ροντρίγκο.

Αργότερα, ο Ιταλός τεχνικός εξήγησε ότι ο Βραζιλιάνος δεν τον χαιρέτησε τη στιγμή της αλλαγής του.

«Τι συνέβη με τον Ροντρίγκο; Του είπα να μη ξεχνάει να χαιρετάει όταν γίνεται αλλαγή. Δεν συνέβη κάτι», απάντησε ο «Καρλέτο».



Scenes last night as Carlo Ancelloti wasn't very happy with the way Rodrygo left the pitch 🎬



🗣️ Ancelotti: What happened with Rodrygo? I was just told not to forget to greet me when exiting the stadium, nothing happened ..pic.twitter.com/DGr80Eefqo