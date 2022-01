O Kάρλο Αντσελότι έχει ουκ ολίγους αγωνιστικούς «πονοκεφάλους» ενόψει του αγώνα της Ρεάλ Μαδρίτης με την Αθλέτικ Μπιλμπάο για τον προημιτελικό του Copa del Rey.

Η Ρεάλ Μαδρίτης στις 3 Φεβρουαρίου θα αντιμετωπίσει την Αθλέτικ Μπιλμπάο στο «Σαν Μαμές» σε μονό αγώνα για τα προημιτελικά του Copa del Rey, με τον Κάρλο Αντσελότι να έχει πολλές και σημαντικές απουσίες να διαχειριστεί.

Πιο συγκεκριμένα, ο πολύπειρος τεχνικός των Μαδριλένων εκτός από τον τιμωρημένο Μαρσέλο δεν θα έχει στη διάθεσή του τους Βραζιλιάνους, Βινίσιους, Κασεμίρο, Μιλιτάο, Ροντρίγκο και τον Ουρουγουανό Φεντερικό Βαλβέρδε, οι οποίοι θα βρίσκονται στις αποστολές των εθνικών τους ομάδων για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, από τις 27/1 μέχρι τις 2/2. Μάλιστα η «Σελεσάο» δεν έχει κανένα βαθμολογικό κίνητρο έχοντας προκριθεί ήδη στο Κατάρ, όμως αρνείται να αφήσει τους ποδοσφαιριστές της Ρεάλ νωρίτερα, ώστε να προλάβουν να αντιμετωπίσουν τους Βάσκους,

«Οι ποδοσφαιριστές θα πρέπει να είναι μαζί μας μέχρι και τις 2 Φεβρουαρίου που ολοκληρώνονται οι υποχρεώσεις της ομάδας. Ανάλογα με το αποτέλεσμα του πρώτου παιχνιδιού, μπορεί να αποφασίσουμε να μην χρησιμοποιήσουμε κάποιους από αυτούς στο δεύτερο, ωστόσο δεν μπορούμε να τους αφήσουμε να φύγουν νωρίτερα από την αποστολή. Πρέπει να εκμεταλλευτούμε τις λίγες μέρες που θα βρισκόμαστε μαζί», ανέφερε ο γενικός αρχηγός της Βραζιλίας, Ζουνίνιο Παουλίστα.

