Ο Λιονέλ Μέσι μίλησε στον Τύπο μετά την πρόκριση της Αργεντινής στον μεγάλο τελικό του Copa America και τόνισε πως απολαμβάνει όλα όσα βιώνει, αφού αυτές είναι οι τελευταίες του μάχες προαναγγέλοντας πως συμμετέχει για τελευταία φορά στην διοργάνωση αυτή.

Ο Λιονέλ Μέσι παραχώρησε δηλώσεις μετά την μεγάλη επιτυχία της Αργεντινής και την πρόκρισή της στον τελικό του Copa America με τη νίκη που πέτυχε με 2-0 κόντρα στον Καναδά. Ο αρχηγός της «αλμπισελέστε» ήταν μάλιστα εκείνος που σκόραρε για το 2-0 της ομάδας του, όταν παρεμβλήθηκε στο σουτ του Φερνάντες αλλάζοντας λίγο πορεία στην μπάλα.

Στις δηλώσεις του αυτές ο Μέσι ανέφερε πως απολαμβάνει όλα όσα γίνονται στο τουρνουά αυτό και όλες τις «μάχες» που δίνει, αφού πρόκειται για τις τελευταίες για κείνον και κάποιους συμπαίκτες του ξεκαθαρίζοντας στην ουσία πως πρόκειται για το τελευταίο Copa America που συμμετέχουν.

Αναλυτικά όσα είπε:

Για το γεγονός πως η Αργεντινή έφτασε ξανά στον τελικό:

«Ας απολαύσουμε όλα όσα βιώνουμε σαν εθνική ομάδα, σαν γκρουπ. Δεν είναι εύκολο να είσαι στον τελικό ξανά, να διεκδικείς ξανά τον τίτλο του πρωταθλητή. Είναι πολύ δύσκολο και πρέπει να το εκμεταλλευτούμε, επειδή δεν είναι εύκολο να το κάνεις αυτό και το κάναμε ξανά. Το απολαμβάνω όπως όλα τελευταία. Το απολαμβάνω πολύ και καταλαβαίνω, όπως ο Ντι Μαρία και ο Οταμέντι, ότι αυτές είναι οι τελευταίες μας μάχες.

Ήταν μία δύσκολη διοργάνωση, περισσότερο από πότε. Πολύ σκληρή, με πολύ κακά γήπεδα, υψηλές θερμοκρασίες, δύσκολο να παίξεις και με πολύ σκληρές ομάδες. Το γεγονός πως είμαστε πίσω στον τελικό είναι κάτι που πρέπει να τονίσουμε και να γιορτάσουμε. Είναι ο τέταρτος σερί τελικός που πρόκειται να παίξουμε. Είναι εύκολο να το λες, αλλά ολόκληρο το ταξίδι ήταν πολύ δύσκολο. Ας απολαύσοσυμε τη στιγμή, ένας ακόμη τελικός, που Θεού θέλοντος, θα είναι μάλλον ο τελευταίος».

Για το γκολ που «έκλεψε» από τον Έντσο:

«Είπα στον Έντσο πως δεν ήθελα να του ''κόψω'' το γκολ, αλλά είδα ότι ο τερματοφύλακας έπεφτε και η μπάλα ερχόταν αργά, οπότε της άλλαξα λίγο την πορεία».

Messi on his goal against Canada:



I told Enzo that I didn't mean to cut it off, but I saw that the goalkeeper was falling, and the ball was coming slowly, so I deflected it a little. pic.twitter.com/PfAVeO7puE