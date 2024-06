Ο Λιονέλ Μέσι παραδέχτηκε πως αισθάνθηκε ενοχλήσεις στον προσαγωγό στην αναμέτρηση με τη Χιλή και στην Αργεντινή περιμένουν με αγωνία για την κατάσταση του pulga ενόψει της συνέχειας του Copa America.

Ένα γκολ του Λαουτάρο Μαρτίνες στα τελευταία λεπτά ήταν αρκετό ώστε η Αργεντινή να κάμψει την αντίσταση της Χιλής και να κάνει το 2/2 στους ομίλους. Η Αλμπισελέστε έφτασε τους έξι βαθμούς και εξασφάλισε τόσο την πρόκριση στα προημιτελικά του Copa America, όσο και την πρωτιά του πρώτου ομίλου.

Με τα δεδομένα αυτά θεωρείται βέβαιο πως ο Λιονέλ Σκαλόνι θα αλλάξει την ενδεκάδα του στο παιχνίδι με το Περού το οποίο δεν έχει κανένα απολύτως βαθμολογικό ενδιαφέρον για την Παγκόσμια Πρωταθλήτρια. Εκτός αναμένεται να μείνει και ο Μέσι ο οποίος ταλαιπωρείται τόσο από μια ίωση, όσο και από μια ενόχληση που ένιωσε στον προσαγωγό του στην αναμέτρηση με τη Χιλή.

Ο pulga τόνισε ότι ένιωσε ένα μικρό «τσίμπημα» στο πρώτο σπριντ που έκανε και πρόσθεσε ότι είχε ενοχλήσεις καθ' όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης.

«Με ενοχλεί λίγο ωστόσο μπόρεσα να ολοκληρώσω το παιχνίδι. Συνέβη στο πρώτο σπριντ του αγώνα. Ένιωσα μια ενόχληση, όχι κάτι πιο σοβαρό. Ήταν δύσκολο να κινηθώ ελεύθερα λόγω της ενόχλησης που είχα. Θα δούμε αύριο πως θα πάει. Ταλαιπωρούμε επίσης και από μια ίωση οπότε μπορεί να με επηρέασε και αυτό. Δεν είναι κάτι που με ταλαιπωρεί καιρό (η ενόχληση στον προσαγωγό), είναι απλώς μια διάταση στον προσαγωγό», δήλωσε ο Λιονέλ Μέσι μετά το τέλος της αναμέτρησης με τη Χιλή.

