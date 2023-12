Αβέβαιο εξακολουθεί να είναι το μέλλον του Λιονέλ Σκαλόνι στον πάγκο της εθνικής Αργεντινής, με τον τεχνικό της «Αλμπισελέστε» να αναμένεται να συζητήσει με τον Λιονέλ Μέσι για το θέμα.

Με μεγάλη αγωνία περιμένουν στην Αργεντινή την απόφαση του Λιονέλ Σκαλόνι, όσον αφορά το μέλλον του στην ομάδα.

Ο τεχνικός της «Αλμπισελέστε» μίλησε και πάλι για τις αμφιβολίες που έχει, καθώς στην κλήρωση των ομίλων του Copa America δεν έκρυψε ότι εξακολουθεί να σκέφτεται το ενδεχόμενο αποχώρησης του από την ομάδα.

Σύμφωνα με το ESPN, ο Λιονέλ Σκαλόνι έχει προγραμματίσει προσωπική συνάντηση με τον Λιονέλ Μέσι. Οι δύο ηγέτες της «Αλμπισελέστε» θα συζητήσουν για όλα, με το θέμα της παραμονής να είναι φυσικά το βασικό τους ζήτημα. Ο Μέσι θέλει να πείσει τον προπονητή του να συνεχίσει στον πάγκο της ομάδας, τουλάχιστον μέχρι το ερχόμενο Copa America.

Τίποτα ωστόσο δεν μπορεί να θεωρηθεί αυτή τη στιγμή δεδομένο, καθώς λίγες ώρες πριν από τις τελευταίες δηλώσεις του Σκαλόνι, τα Μέσα της Αργεντινής μιλούσαν για σίγουρη παραμονή του τεχνικού της εθνικής ομάδας της χώρας, κάτι που ωστόσο δεν επιβεβαιώθηκε μετά τα όσα είπε ο ίδιος ο 49χρονος κόουτς.

(🌕) There will be a meeting between Messi and Scaloni in the coming days. @estebanedul 🇦🇷 pic.twitter.com/NX4xsvgh3p