Ο Λιονέλ Σκαλόνι αποφάσισε να δώσει το παρών στην κλήρωση του Copa America που θα διεξαχθεί το 2024 και αυτή η κίνησή του ερμηνεύεται από αρκετούς δημοσιογράφους της χώρας, ως ένα σημαντικό βήμα προς την παραμονή του στον πάγκο της εθνικής Αργεντινής.

Ο Αργεντινός τεχνικός δίσταζε να αποφασίσει για το αν θα βρεθεί στην κλήρωση, αλλά τελικά αποφάσισε να πάει. Μένει να δούμε και αν αυτή η κίνησή του θα σημάνει και τη συνέχεια στην άκρη του πάγκου της Αλμπισελέστε, παρά τα προβλήματα που έχει με την ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Αργεντινής.

Υπενθυμίζουμε πως ο Σκαλόνι έδειξε τάσεις φυγής μετά την ιστορική εκτός έδρας νίκη της Αργεντινής στο «Μαρακανά», με 1-0 απέναντι στη Βραζιλία.

