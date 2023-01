Και επίσημα πλέον, το Copa America του 2024 θα φιλοξενηθεί στις ΗΠΑ, ενώ μάλιστα δεν θα περιέχει ομάδες μόνο από τη Λατινική Αμερική, καθώς μέρος σε αυτό θα λάβουν έξι ομάδες από την Κεντρική και τη Βόρεια.

Η πρόταση είχε κατατεθεί από τα τέλη του 2022, αλλά πλέον με κάθε επισημότητα είναι σίγουρο πως οι ΗΠΑ πριν φιλοξενήσουν, μαζί με τον Καναδά, το Μουντιάλ του 2026, θα αναλάβουν τη διοργάνωση και του Copa America το 2024. Έτσι θα έχουν και μια καλή ευκαιρία να τεστάρουν τις υποδομές τους ενόψει του επόμενου Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ακόμα μια σημαντική διαφοροποίηση σχετικά με τη συγκεκριμένη έκδοση της διοργάνωσης πάντως, αφορά και το γεγονός πως θα συμμετάσχουν και έξι χώρες από την CONCACAF, τη συνομοσπονδία Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής, οι οποίες θα πλαισιώσουν αυτές της Λατινικής Αμερικής, δηλαδή της CONMEBOL. Συνολικά, 16 θα είναι ομάδες που θα παλέψουν για το τρόπαιο, ενώ θα χωριστούν σε τέσσερις ομίλους των τεσσάρων.

Οι έξι χώρες της CONCACAF θα προκύψουν μέσα από το Nations League της, ενώ μέρος της συμφωνίας των συνομοσπονδιών αποτελεί και η θέσπιση ενός νέου τουρνουά συλλόγων με ομάδες και των δύο.

Conmebol and Concacaf have signed a strategic collaboration agreement to strengthen and develop football in both regions.



→ 2024 CONMEBOL Copa America

→ 2024 Concacaf W Gold Cup

→ New club competition



More info 🔗 https://t.co/9q6iMhcj7p pic.twitter.com/CqQ41adHYw