Πρόταση για τη συνδιοργάνωση του επόμενου Copa America κατέθεσαν από κοινού ΗΠΑ και Καναδάς, βλέποντας τον θεσμό σαν μια... δοκιμή ενόψει του Μουντιάλ του 2026.

Το Μουντιάλ του 2026 μπορεί τελικά να μην είναι η μοναδική ποδοσφαιρική διοργάνωση που θα διεξαχθεί τα επόμενα χρόνια σε αμερικανικό έδαφος!

Σύμφωνα με το «Fox Sports», οι ΗΠΑ θέλουν ιδανικά να έχουν αποκτήσει περισσότερη εμπειρία πριν καλωσορίσουν τις ομάδες για το Παγκόσμιο Κύπελλο και μαζί με τον Καναδά αποφάσισαν να καταθέσουν από κοινού πρόταση στην CONMEBOL για τη συνδιοργανωση του επόμενου Copa America.

Τις πληροφορίες του αμερικανικού δικτύου επιβεβαιώνει μάλιστα τις τελευταίες ώρες και η «TyC Sports» από την Αργεντινή, τονίζοντας πως οι δυο Ομοσπονδίες βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις για τη μεταφορά του θεσμού στη Βόρεια Αμερική το 2024.

Μέχρι πρότινος ως μεγάλο φαβορί για την ανάληψη της διοργάνωσης παρουσιαζόταν το Εκουαδόρ, όμως η απόσυρσή του από την κούρσα άλλαξε τα δεδομένα και άφησε ελεύθερο το πεδίο για τις ΗΠΑ να περάσουν στην pole position.

