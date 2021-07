Μέσι: Με ιπποτική αρχηγική κίνηση σταμάτησε τον Ντε Πάουλ από υβριστικό σύνθημα κατά της Βραζιλίας (vid)

Ο Λιονέλ Μέσι σε μια ιπποτική αρχηγική κίνηση σταμάτησε τον συμπαίκτη του Ροδρίγο ντε Πάουλ, ο οποίος ήταν έτοιμος να τραγουδήσει υβριστικό σύνθημα κατά της Βραζιλίας στη διάρκεια των πανηγυρισμών.

Κατέκτησε αυτό που τού έλειπε. Ένα τρόπαιο με την εθνική Αργεντινής! Το κατάφερε μάλιστα κόντρα στη Βραζιλία, στο «ναό» της «αιώνιας αντιπάλου, στο «Μαρακανά» του Ρίο ντε Ζανέιρο.

Έκλαψε, συγκινήθηκε, πανηγύρισε για την κατάκτηση του Copa America, αλλά δεν άφησε την επιτυχία που τόσο περίμενε να του «χαλάσει» το μυαλό. Ο Λιονέλ Μέσι σε μια ιπποτική αρχηγική κίνηση σταμάτησε κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών τον συμπαίκτη του, Ροδρίγο ντε Πάουλ, οποίος ξεκινούσε να τραγουδα: «Βραζιλιάνε, Βραζιλιάνε...».

Δύο «όχι» του Μέσι ήταν ικανά να βάλουν στοπ. Αρχηγού παρόντος πάσα αρχή παυσάτω...

Messi stops De Paul from making fun of Brazil, I’m never slandering him again. pic.twitter.com/EdAZpBl7j8