Το «trash talking» του Μαρτίνες στον Μίνα: «Δες πως θα σε φάω ζωντανό» (vid)

Με το trash talking του ο Εμιλιάνο Μαρτίνες, έκανε τον Γεράι Μίνα να χάσει τη συγκέντρωσή του και να αστοχήσει το πέναλτι.

O Εμιλιάνο Μαρτίνες απέκρουσε τρία πέναλτι και χάρη σε αυτόν η Αργεντινή πήρε την πρόκριση στον τελικό του Copa America. Ο 28χρονος πορτιέρε της Άστον Βίλα, έπιασε τα πέναλτι των Σάντσες, Μίνα και Κάρντονα.

Μάλιστα σε αυτό του Μίνα θέλησε να «παίξει» με το μυαλό του 26χρονου αμυντικού της Έβερτον, προκειμένου να μην στείλει ο τελευταίος την μπάλα στα δίχτυα.

«Είσαι αγχωμένος ε; Είμαι σίγουρος πως είσαι. Ξέρω που θα την στείλεις. Δες πως θα σε φάω ζωντανό. Θυμήσου το!», του έλεγε ο Μαρτίνες πριν εκτελέσει, με αποτέλεσμα στο τέλος ο Μίνα να χάσει τη συγκέντρωσή του και να αστοχήσει.

Μάλιστα, μετά το χαμένο πέναλτι, ο Λιονέλ Μέσι, ο οποίος παρακολουθούσε από το κέντρο την εξέλιξη ξέσπασε κατά του Μίνα, ενθυμούμενος, προφανώς, τον ιδιαίτερο πανηγυρισμό του Μίνα μετά την εύστοχη εκτέλεση κόντρα στην Ουρουγουάη.

Emiliano Martinez to Yerry Mina before the Penalty [@infosfcb]



🗣️ “You’re nervous, huh? I can tell you’re nervous"



🗣️ "I know where you’re going to shoot.”



🗣️ “Watch and see how I’m gonna eat you up.



🗣️ "Remember, I'm gonna eat you up"



pic.twitter.com/FvPoXqS0vJ