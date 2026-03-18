Η κυβέρνηση της Σενεγάλης ζητά έρευνα για διαφθορά μετά την απόφαση της CAF να της αφαιρέσει τον τίτλο του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής.

Τι κι αν η τελευταία έκδοση του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής ολοκληρώθηκε σχεδόν δύο μήνες πριν; Η έκβαση του επεισοδιακού τελικού της Ραμπάτ θα κριθεί στις δικαστικές αίθουσες πολύ μετά το τελευταίο σφύριγμα του διαιτητή, με την CAF να προκαλεί... σεισμό αφαιρώντας το τρόπαιο από τη Σενεγάλη και δίνοντάς το στο Μαρόκο!

Αναμενόμενα, οι πρωταθλητές Αφρικής -στο γήπεδο- προσέφυγαν στο CAS, με διεθνή ΜΜΕ να αναφέρουν ότι η κυβέρνηση της χώρας ζητά τη διεξαγωγή ανεξάρτητης, διεθνούς έρευνας για διαφθορά στην Αφρικανική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου.

Στο μεταξύ, τα Λιοντάρια της Τεράνγκα έχουν προγραμματισμένο φιλικό αγώνα με το Περού επί γαλλικού εδάφους στις 28 Μαρτίου, το οποίο η Ομοσπονδία της χώρας είχε ανακηρύξει σε γιορτή, αναφέροντας πως «ο αγώνας αυτός είναι κάτι παραπάνω από μία διεθνής αναμέτρηση, είναι ένας εορτασμός. Εορτασμός ενός διεθνούς τίτλου, μιας χρυσής γενιάς και ενός παθιασμένου λαού».

Αντιλαμβάνεται κανείς ότι το εν λόγω ματς αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον τώρα, με την προσέλευση στο Σταντ ντε Φρανς να ενδέχεται να εκτοξευτεί και τον αγώνα να μετατρέπεται, πιθανότατα, σε μια διαμαρτυρία εκ μέρους Σενεγαλέζων.