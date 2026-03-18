Η απάντηση της Σενεγάλης στην απόφαση της CAF: «Το τρόπαιο δεν πρόκειται να φύγει από τη χώρα»

Ο Γενικός Γραμματέας της ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της Σενεγάλης σε δηλώσεις του, ξεκαθάρισε πως το τρόπαιο του Κόπα Άφρικα δεν πρόκειται να φύγει από τη νικήτρια χώρα.

Η ένταση γύρω από τον τελικό του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής δεν δείχνει σημάδια εκτόνωσης. Μετά την απόφαση της Αφρικανικής Συνομοσπονδίας Ποδοσφαίρου (CAF) να απονείμει τον τίτλο στο Μαρόκο στα «χαρτιά», οι αξιωματούχοι της Σενεγάλης παραμένουν ακλόνητοι στην απόφαση τους να αμφισβητήσουν μια ετυμηγορία που έχει προκαλέσει αρνητική εντύπωση σε όλο τον ποδοσφαιρικό κόσμο και να προσφύγουν στο CAS.

Μιλώντας στο RTS1, το κρατικό κανάλι της χώρας, ο Αμντουλαγέ Σο, Γενικός Γραμματέας της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της Σενεγάλης, ήταν ιδιαίτερα καυστικός προς την αφρικανική ομοσπονδία και τις αδιακαιολόγητες απόφάσεις της.

«Το CAF είναι σάπιο και οι αντιδράσεις από όλο τον κόσμο μετά από αυτήν την απόφαση επιβεβαιώνουν την απόλυτη αγανάκτηση. Ο πρόεδρος της ομοσπονδίας μας μιλάει σε όλους τους εμπλεκόμενους. Η μάχη δεν έχει τελειώσει ακόμα».

Ο Σενεγαλέζος αξιωματούχος θέλησε να στείλει επίσης ένα μήνυμα προς τους οπαδούς της Εθνικής ομάδας, λέγοντας χαρακτηριστικά πως το τρόπαιο του AFCON ήρθε στην χώρα, έπειτα από την άξια νίκη των ποδοσφαιριστών στο γήπεδο και δεν υπάρχει η παραμικρή διάθεση το να φύγει από τη νικήτρια χώρα.

«Θέλω να καθησυχάσω όλους τους Σενεγαλέζους. Η Σενεγάλη έχει και το δίκιο και τη νίκη με το μέρος της. Το τρόπαιο δεν πρόκειται να φύγει από τη χώρα».