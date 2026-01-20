Εκατοντάδες χιλιάδες Σενεγαλέζοι βγήκαν στους δρόμους του Ντακάρ για να υποδεχτούν την θριαμβεύτρια εθνική ομάδας της χώρας.

Για δεύτερη φορά τα τελευταία χρόνια, η εθνική ομάδα της Σενεγάλης κατέκτησε τον τίτλο του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής, αναγκάζοντας ξανά τους κατοίκους της χώρας να βγουν στους δρόμους.

Μάλιστα την Τρίτη (20/01), αυτό συνέβη ξανά, με τους πρωταθλητές Αφρικής να επιστρέφουν στην πατρίδα τους και να επιβιβάζονται στο ανάλογο πούλμαν προκειμένου να παρελάσουν στους δρόμους του Ντακάρ με το βαρύτιμο τρόπαιο!

Εκατοντάδες χιλιάδες φίλοι των Λιονταριών της Τεράνγκα συνέρρευσαν στους δρόμους της πρωτεύουσας με σκοπό να αποθεώσουν τον Σαντιό Μανέ και την παρέα του, με τον έμπειρο μεσοεπιθετικό να έχει την τιμητική του. Άλλωστε, ο εμβληματικός ποδοσφαιριστής ήταν και αυτός που επέμεινε να μην αποχωρήσει η ομάδα του από τον τελικό με το Μαρόκο μετά το πέναλτι που κέρδισαν οι διοργανωτές στις καθυστερήσεις του αγώνα, με τον Μανέ να δικαιώνεται στο έπακρο, καθώς η Σενεγάλη πήρε τη μεγάλη νίκη στην παράταση!

🇸🇳 Incredible scenes in the streets of Dakar as the people of Senegal celebrate their AFCON 2025 victory, with the trophy coming home🏆🎉🔥 pic.twitter.com/ZJHKbU2Nbd January 20, 2026