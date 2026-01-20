Σενεγάλη: «Βούλιαξε» το Ντακάρ στην υποδοχή της πρωταθλήτριας

Σενεγάλη: «Βούλιαξε» το Ντακάρ στην υποδοχή της πρωταθλήτριας

Γιάννης Πολιάς
dakar

bet365

Εκατοντάδες χιλιάδες Σενεγαλέζοι βγήκαν στους δρόμους του Ντακάρ για να υποδεχτούν την θριαμβεύτρια εθνική ομάδας της χώρας.

Για δεύτερη φορά τα τελευταία χρόνια, η εθνική ομάδα της Σενεγάλης κατέκτησε τον τίτλο του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής, αναγκάζοντας ξανά τους κατοίκους της χώρας να βγουν στους δρόμους.

Μάλιστα την Τρίτη (20/01), αυτό συνέβη ξανά, με τους πρωταθλητές Αφρικής να επιστρέφουν στην πατρίδα τους και να επιβιβάζονται στο ανάλογο πούλμαν προκειμένου να παρελάσουν στους δρόμους του Ντακάρ με το βαρύτιμο τρόπαιο!

Εκατοντάδες χιλιάδες φίλοι των Λιονταριών της Τεράνγκα συνέρρευσαν στους δρόμους της πρωτεύουσας με σκοπό να αποθεώσουν τον Σαντιό Μανέ και την παρέα του, με τον έμπειρο μεσοεπιθετικό να έχει την τιμητική του. Άλλωστε, ο εμβληματικός ποδοσφαιριστής ήταν και αυτός που επέμεινε να μην αποχωρήσει η ομάδα του από τον τελικό με το Μαρόκο μετά το πέναλτι που κέρδισαν οι διοργανωτές στις καθυστερήσεις του αγώνα, με τον Μανέ να δικαιώνεται στο έπακρο, καθώς η Σενεγάλη πήρε τη μεγάλη νίκη στην παράταση!

Δείτε Επίσης

Gazzetta Awards 2025: Ψήφισε τους κορυφαίους της χρονιάς
gazzetta awards
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    COPA AFRICA Τελευταία Νέα