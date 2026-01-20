Σενεγάλη: «Βούλιαξε» το Ντακάρ στην υποδοχή της πρωταθλήτριας
Για δεύτερη φορά τα τελευταία χρόνια, η εθνική ομάδα της Σενεγάλης κατέκτησε τον τίτλο του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής, αναγκάζοντας ξανά τους κατοίκους της χώρας να βγουν στους δρόμους.
Μάλιστα την Τρίτη (20/01), αυτό συνέβη ξανά, με τους πρωταθλητές Αφρικής να επιστρέφουν στην πατρίδα τους και να επιβιβάζονται στο ανάλογο πούλμαν προκειμένου να παρελάσουν στους δρόμους του Ντακάρ με το βαρύτιμο τρόπαιο!
Εκατοντάδες χιλιάδες φίλοι των Λιονταριών της Τεράνγκα συνέρρευσαν στους δρόμους της πρωτεύουσας με σκοπό να αποθεώσουν τον Σαντιό Μανέ και την παρέα του, με τον έμπειρο μεσοεπιθετικό να έχει την τιμητική του. Άλλωστε, ο εμβληματικός ποδοσφαιριστής ήταν και αυτός που επέμεινε να μην αποχωρήσει η ομάδα του από τον τελικό με το Μαρόκο μετά το πέναλτι που κέρδισαν οι διοργανωτές στις καθυστερήσεις του αγώνα, με τον Μανέ να δικαιώνεται στο έπακρο, καθώς η Σενεγάλη πήρε τη μεγάλη νίκη στην παράταση!
🇸🇳 Incredible scenes in the streets of Dakar as the people of Senegal celebrate their AFCON 2025 victory, with the trophy coming home🏆🎉🔥 pic.twitter.com/ZJHKbU2Nbd— J LINKS BYK (@iam_ailes) January 20, 2026
🇸🇳🦁 MOBILISATION MONSTRE À DAKAR— FinaLaPatriote (@finalapatriote) January 20, 2026
Affluence FOLLE dans les rues de la capitale. Le Sénégal rend hommage à ses Lions avec une reconnaissance à la mesure du sacrifice consenti. Des centaines de milliers de Sénégalais célèbrent leurs Champions d'Afrique. Images spectaculaires ! 🏆 pic.twitter.com/CulgPvracM
