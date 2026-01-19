Μανέ: «Θέλω να με αναγνωρίζουν ως καλό άνθρωπο, είναι πιο σημαντικό από το ποδόσφαιρο»

Ο Σάντιο Μανέ αποκάλυψε τον ένα λόγο που θέλει ο κόσμος να τον θυμάται, πέρα από το ποδόσφαιρο.

Ο Σάντιο Μανέ πανηγύρισε ξανά μαζί με την εθνική Σενεγάλης την κατάκτηση του Copa Africa, με τον ίδιο να ξεχωρίζει στον επεισοδιακό τελικό απέναντι στο Μαρόκο λόγω του ήθους που επέδειξε.

Τη στιγμή που η Σενεγάλη βρέθηκε στα όρια του να εγκαταλείψει λόγω των διαιτητικών αποφάσεων, ο Μανέ ήταν εκείνος που λειτούργησε πιο ψύχραιμα καλώντας τους συμπαίκτες του να παραμείνουν στο γήπεδο και να συνεχίσουν στο ματς, δείχνοντας πως αντιλαμβάνεται πλήρως τον αρνητικό αντίκτυπο που θα είχε μία ενδεχόμενη αποχώρηση.

Ο Μανέ έχει δώσει εδώ και χρόνια δείγματα γραφής για το ποιος είναι πραγματικά μέσα κι έξω από τα γήπεδα. Σε παλαιότερη συνέντευξή του, την οποία αναδημοσίευσε το Sky Sports, ο ίδιος μιλήσει για κάτι που θεωρεί πως είναι πιο σημαντικό από το ποδόσφαιρο. «Θέλω να με αναγνωρίζουν ως καλό άνθρωπο. Φυσικά θα με θυμούνται ως έναν καλό ποδοσφαιριστή, αλλά για εμένα υπάρχουν πολύ πιο σημαντικά πράγματα στη ζωή από το ποδόσφαιρο, αυτό είναι πιο σημαντικό από το ποδόσφαιρο», είχε πει χαρακτηριστικά ο 33χρονος εξτρέμ.