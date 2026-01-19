Οι Μαροκινοί δημοσιογράφοι υποδέχθηκαν τον προπονητή της Σενεγάλης με αποδοκιμασίες αναγκάζοντάς τον να φύγει από την αίθουσα Τύπου μετά τον τελικό του Copa Africa.

Ο προπονητής της εθνικής Σενεγάλης, Πάπε Τίο, έφυγε από τη συνέντευξη Τύπου μετά τις έντονες αποδοκιμασίες που δέχθηκε από τους Μαροκινούς δημοσιογράφους, που κάλυπταν τον τελικό του Copa Africa.

Η ένταση στο ματς κορυφώθηκε όταν στον όγδοο λεπτό των καθυστερήσεων δόθηκε πέναλτι υπέρ του Μαρόκου, λίγα λεπτά αφότου ακυρώθηκε γκολ της Σενεγάλης για οφσάιντ. Η φάση θεωρήθηκε αμφιλεγόμενη και ως ένδειξη διαμαρτυρίας, ο Σενεγαλέζος κόουτς ζήτησε από τους παίκτες του να αποχωρήσουν από τον αγωνιστικό χώρο, αφήνοντας μόνο του τον Σάντιο Μανέ. Τελικά, η ομάδα του επέστρεψε και ο Παπέ Γκέιγ πέτυχε το μοναδικό γκολ στην παράταση, για να χαρίσει το τρόπαιο στην ομάδα του.

Senegal manager Pape Thiaw left his press conference as Moroccan journalists were not happy with him… pic.twitter.com/7xuzpQUgqe January 18, 2026

Η απόφαση του 44χρονου κόουτς εξόργισε τόσο τους παίκτες του Ρεγκραγκί όσο και τους Μαροκινούς δημοσιογράφους. Ο ίδιος μετά τη λήξη του επεισοδιακού αυτού ματς ήρθε αντιμέτωπος με μία θύελλα σχολίων στα social media, ενώ όταν εμφανίστηκε στη συνέντευξη Τύπου, οι ρεπόρτερ τον υποδέχθηκαν με αποδοκιμασίες αναγκάζοντάς τον να φύγει από την αίθουσα.

Ο ίδιος ζήτησε συγγνώμη κι εξηγώντας ότι αντιδράσε παρορμητικά στο γήπεδο. Αντίθετα, ο Ουαλίντ Ρεγκραγκί έκανε λόγο για μία συμπεριφορά που ντρόπιασε το αφρικάνικο ποδόσφαιρο.