Copa Africa: Δεύτερη κατάκτηση για τη Σενεγάλη, η Χρυσή Βίβλος

Copa Africa: Δεύτερη κατάκτηση για τη Σενεγάλη, η Χρυσή Βίβλος

Γιάννης Πολιάς
copa africa

bet365

Δείτε πώς διαμορφώνεται η λίστα των νικητών του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής μετά την κατάκτηση του τίτλου από τη Σενεγάλη.

Η 35η έκδοση του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής ολοκληρώθηκε, με τη Σενεγάλη να νικά 1-0 το Μαρόκο στην παράταση σε έναν επεισοδιακό τελικό και να κατακτά το βαρύτιμο τρόπαιο για δεύτερη φορά στην ιστορία της και δεύτερη τα τελευταία πέντε χρόνια. Οι δε ηττημένοι, παρέμειναν στη μία κατάκτηση, η οποία χρονολογείται στο μακρινό 1976.

Στην κορυφή παραμένει φυσικά η Αίγυπτος, που έχει επτά τίτλους όμως δεν έχει καταφέρει να ανέβει στην κορυφή της Αφρικής μετά το 2010, όταν και είχε κατακτήσει το τρόπαιο για τρίτη συνεχόμενη διοργάνωση.

Η Χρυσή Βίβλος του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής

  • Αίγυπτος 7
  • Καμερούν 5
  • Γκάνα 4
  • Νιγηρία, Ακτή Ελεφαντοστού 3
  • Αλγερία, Λ.Δ. Κονγκό, Σενεγάλη 2
  • Ζάμπια, Τυνησία, Σουδάν, Μαρόκο, Νότια Αφρική, Αιθιοπία, Κονγκό 1
@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    COPA AFRICA Τελευταία Νέα