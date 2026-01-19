Copa Africa: Δεύτερη κατάκτηση για τη Σενεγάλη, η Χρυσή Βίβλος
Η 35η έκδοση του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής ολοκληρώθηκε, με τη Σενεγάλη να νικά 1-0 το Μαρόκο στην παράταση σε έναν επεισοδιακό τελικό και να κατακτά το βαρύτιμο τρόπαιο για δεύτερη φορά στην ιστορία της και δεύτερη τα τελευταία πέντε χρόνια. Οι δε ηττημένοι, παρέμειναν στη μία κατάκτηση, η οποία χρονολογείται στο μακρινό 1976.
Στην κορυφή παραμένει φυσικά η Αίγυπτος, που έχει επτά τίτλους όμως δεν έχει καταφέρει να ανέβει στην κορυφή της Αφρικής μετά το 2010, όταν και είχε κατακτήσει το τρόπαιο για τρίτη συνεχόμενη διοργάνωση.
Η Χρυσή Βίβλος του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής
- Αίγυπτος 7
- Καμερούν 5
- Γκάνα 4
- Νιγηρία, Ακτή Ελεφαντοστού 3
- Αλγερία, Λ.Δ. Κονγκό, Σενεγάλη 2
- Ζάμπια, Τυνησία, Σουδάν, Μαρόκο, Νότια Αφρική, Αιθιοπία, Κονγκό 1
