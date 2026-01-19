Δείτε πώς διαμορφώνεται η λίστα των νικητών του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής μετά την κατάκτηση του τίτλου από τη Σενεγάλη.

Η 35η έκδοση του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής ολοκληρώθηκε, με τη Σενεγάλη να νικά 1-0 το Μαρόκο στην παράταση σε έναν επεισοδιακό τελικό και να κατακτά το βαρύτιμο τρόπαιο για δεύτερη φορά στην ιστορία της και δεύτερη τα τελευταία πέντε χρόνια. Οι δε ηττημένοι, παρέμειναν στη μία κατάκτηση, η οποία χρονολογείται στο μακρινό 1976.

Στην κορυφή παραμένει φυσικά η Αίγυπτος, που έχει επτά τίτλους όμως δεν έχει καταφέρει να ανέβει στην κορυφή της Αφρικής μετά το 2010, όταν και είχε κατακτήσει το τρόπαιο για τρίτη συνεχόμενη διοργάνωση.

Η Χρυσή Βίβλος του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής