Σημαντικές μονάδες της Κ17 της Λ.Δ. του Κονγκό δεν μετέχουν στο AFCON, μετά από σκάνδαλο που ξέσπασε και αφορά τον προπονητή της ομάδας.

Λίγο καιρό πριν τη συμμετοχή της ομάδας των Ανδρών στο Παγκόσμιο Κύπελλο, η Κ17 της Λ.Δ. του Κονγκό ξεκίνησε με το αριστερό τις υποχρεώσεις της στο AFCON, χάνοντας 3-0 από την Ουγκάντα. Οι Κονγκολέζοι βλέπετε πήγαν με σημαντικές απουσίες στο Μαρόκο, ο λόγος ωστόσο δεν είναι αγωνιστικός...

Βλέπετε, όπως αναφέρουν αφρικανικά ΜΜΕ, μερικοί από τους νεαρούς ποδοσφαιριστές αρνήθηκαν να συμμετάσχουν καθώς τους ζητήθηκε να δώσουν το μισό από το μπόνους τους στον προπονητή, Ντένις Μακένγκα! Ήτοι, τα 500 από τα 1.000 δολάρια που δικαιούνταν, με τα σχετικά δημοσιεύματα υποστηρίζουν πως ο ομοσπονδιακός τεχνικός έχει στήσει... μπίζνα, επιλέγοντας παίκτες με βάση οικονομικά κριτήρια.

Όλα αυτά λίγες ημέρες πριν τη διενέργεια εκλογών στην Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της χώρας, όπου ο μέχρι πρότινος γενικός γραμματέας της CAF, Βερόν Μοσένγκο-Όμπα θα είναι ο μοναδικός υποψήφιος...