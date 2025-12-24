Ακτή Ελεφαντοστού - Μοζαμβίκη 1-0: «Ποδαρικό» με οδηγό τον Ντιαλό
Η Ακτή Ελεφαντοστού είναι εν ενεργεία… Βασίλισσα στην Αφρική και ως τέτοια έκανε πρεμιέρα στο AFCON. Έδειξε τα δόντια της και δήλωσε τις προθέσεις της να διατηρήσει τα σκήπτρα της. Με πρωταγωνιστή τον Ντιαλό που έκρινε το παιχνίδι, επέβαλε την ισχύ της απέναντι στη Μοζαμβίκη (1-0) και ξεκίνησε ιδανικά τις υποχρεώσεις της στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής.
Το μόνο που την προβληματίζει είναι η σχετική αναποτελεσματικότητα, αφού το τελικό σκορ δεν αντικατοπτρίζει σε καμία περίπτωση την απόλυτη κυριαρχία της. Θα μπορούσε να έχει μπλέξει, αλλά ο Αμάντ Ντιαλό δεν το επέτρεψε να συμβεί.
Στο 49ο λεπτό έπιασε άψογο μονοκόμματο πλασέ με το… κακό του δεξί και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για να χαρίσει στη χώρα του τη σημαντική νίκη.
Η βαθμολογία του έκτου ομίλου
- Ακτή Ελεφαντοστού 1 (1-0) 3
- Καμερούν 0 (0-0) 0
- Γκαμπόν 0 (0-0) 0
- Μοζαμβίκη 1 (0-1) 0
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.