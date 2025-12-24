Ο Αμάντ Ντιαλό έκανε τα... δικά του και η Ακτή Ελεφαντοστού με νίκη κόντρα στη Μοζαμβίκη πραγματοποίησε ιδανική πρεμιέρα στο AFCON.

Η Ακτή Ελεφαντοστού είναι εν ενεργεία… Βασίλισσα στην Αφρική και ως τέτοια έκανε πρεμιέρα στο AFCON. Έδειξε τα δόντια της και δήλωσε τις προθέσεις της να διατηρήσει τα σκήπτρα της. Με πρωταγωνιστή τον Ντιαλό που έκρινε το παιχνίδι, επέβαλε την ισχύ της απέναντι στη Μοζαμβίκη (1-0) και ξεκίνησε ιδανικά τις υποχρεώσεις της στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής.

Το μόνο που την προβληματίζει είναι η σχετική αναποτελεσματικότητα, αφού το τελικό σκορ δεν αντικατοπτρίζει σε καμία περίπτωση την απόλυτη κυριαρχία της. Θα μπορούσε να έχει μπλέξει, αλλά ο Αμάντ Ντιαλό δεν το επέτρεψε να συμβεί.

Στο 49ο λεπτό έπιασε άψογο μονοκόμματο πλασέ με το… κακό του δεξί και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για να χαρίσει στη χώρα του τη σημαντική νίκη.

