Με τον «αγέραστο» Ριγιάντ Μαχρέζ να πρωταγωνιστεί, η Αλγερία νίκησε εύκολα το Σουδάν (3-0) στην πρεμιέρα της στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής.

Υπό το βλέμμα του... Ζινεντίν Ζιντάν, η Αλγερία ξεκίνησε ιδανικά τις υποχρεώσεις της στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής! Το σύνολο του Βλάντιμιρ Πέτκοβιτς επικράτησε με ευκολία (3-0) του Σουδάν που έπαιζε με δέκα παίκτες από το 39' και πήρε το πρώτο της «τρίποντο» στην διοργάνωση βάζοντας παράλληλα βάσεις πρόκρισης.

Ο Ριγιάντ Μαχρέζ μπορεί να έχει αφήσει τα γήπεδα της Ευρώπης και το κορυφαίο επίπεδο, ωστόσο η κλάση του ακόμη και στα 34 του χρόνια παραμένει αδιαμφισβήτητη. Άλλωστε, χάρη σε δύο δικά του γκολ, η Αλγερία πήρε τα ηνία στην αναμέτρηση.

Μόλις στο 2ο λεπτό, ο ποδοσφαιριστής της Αλ-Αχλί άνοιξε το σκορ εκτελώντας άψογα μετά το τακουνάκι του Μπουνταουί. Τα πράγματα για την Αλγερία έγιναν πιο εύκολα στο 39ο λεπτό, όταν ο Αλχασάν αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα αφήνοντας την ομάδα του με δέκα.

Χωρίς να απειληθεί, η Αλγερία έφτασε και σε δεύτερο τέρμα στο 61', όταν ο Μαχρέζ χρειάστηκε ένα κοντρόλ κι ένα ψύχραιμο τελείωμα για το 2-0. Το «κερασάκι» προσέθεσε στο 85' ο Μάζα βρίσκοντας δίχτυα από κοντά, με την ομάδα του Πέτκοβιτς να κάνει πρεμιέρα με το... δεξί.

