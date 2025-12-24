Αλγερία - Σουδάν 3-0: Νίκη στην πρεμιέρα με... νόμο Μαχρέζ
Υπό το βλέμμα του... Ζινεντίν Ζιντάν, η Αλγερία ξεκίνησε ιδανικά τις υποχρεώσεις της στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής! Το σύνολο του Βλάντιμιρ Πέτκοβιτς επικράτησε με ευκολία (3-0) του Σουδάν που έπαιζε με δέκα παίκτες από το 39' και πήρε το πρώτο της «τρίποντο» στην διοργάνωση βάζοντας παράλληλα βάσεις πρόκρισης.
Ο Ριγιάντ Μαχρέζ μπορεί να έχει αφήσει τα γήπεδα της Ευρώπης και το κορυφαίο επίπεδο, ωστόσο η κλάση του ακόμη και στα 34 του χρόνια παραμένει αδιαμφισβήτητη. Άλλωστε, χάρη σε δύο δικά του γκολ, η Αλγερία πήρε τα ηνία στην αναμέτρηση.
Μόλις στο 2ο λεπτό, ο ποδοσφαιριστής της Αλ-Αχλί άνοιξε το σκορ εκτελώντας άψογα μετά το τακουνάκι του Μπουνταουί. Τα πράγματα για την Αλγερία έγιναν πιο εύκολα στο 39ο λεπτό, όταν ο Αλχασάν αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα αφήνοντας την ομάδα του με δέκα.
Χωρίς να απειληθεί, η Αλγερία έφτασε και σε δεύτερο τέρμα στο 61', όταν ο Μαχρέζ χρειάστηκε ένα κοντρόλ κι ένα ψύχραιμο τελείωμα για το 2-0. Το «κερασάκι» προσέθεσε στο 85' ο Μάζα βρίσκοντας δίχτυα από κοντά, με την ομάδα του Πέτκοβιτς να κάνει πρεμιέρα με το... δεξί.
Η βαθμολογία του πέμπτου Ομίλου:
- Αλγερία 1 (3-0) 3
- Μπουρκίνα Φάσο 1 (2-1) 3
- Ισημερινή Γουινέα 1 (1-2) 0
- Σουδάν 1 (0-3) 0
