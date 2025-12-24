Ίδρωσε, αλλά χάρη σε δύο γκολ στις καθυστερήσεις, η Μπουρκίνα Φάσο επικράτησε 2-1 της Ισημερινής Γουινέας των δέκα παικτών.

Λίγο έλειψε να έχουμε το πρώτο… βαρβάτο μπαμ στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής. Η Μπουρκίνα Φάσο ωστόσο, έστω και στο φινάλε σοβαρεύτηκε κι έκανε το καθήκον της απέναντι στην Ισημερινή Γουινέα των δέκα παικτών. Με τρομερή ανατροπή και δύο γκολ μετά το 90’, πήρε τη νίκη (2-1) και ξεκίνησε ιδανικά τις υποχρεώσεις της στη διοργάνωση.

Αφεντικό από νωρίς η Μπουρκίνα Φάσο, μπήκε με το μαχαίρι στα δόντια στο ματς αλλά… ξέχασε να το ακονίσει. Παρ’ότι δημιούργησε πολλές φάσεις, αποδείχθηκε τραγικά άστοχη και για αυτό έμπλεξε. Η Ισημερινή Γουινέα, δε, που έμεινε με δέκα παίκτες μετά την αποβολή του Εντόνγκ στο 50’, άντεξε και αγκάλιασε τη νίκη, ανοίγοντας το σκορ στο 85’ με κεφαλιά του Ανιέμπο. Κάπου εκεί βέβαια άρχισε να λυγίζει.

Η Μπουρκίνα Φάσο έψαξε με πείσμα την ανατροπή και είδε τους Μινούνγκου και Ταπσόμπα να «χτυπούν» στο 90+5’ και το 90+8’ αντίστοιχα για να φέρουν τούμπα το ματς και να της χαρίσουν το πολύτιμο τρίποντο στην πρεμιέρα του AFCON.

