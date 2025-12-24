Ο Ζινεντίν Ζιντάν παρακολουθεί από κοντά την αναμέτρηση της Αλγερίας με το Σουδάν για το Κύπελλο Εθνών Αφρικής γνωρίζοντας την καθολική αποθέωση από τους φιλάθλους.

Στο Ραμπάτ για να δει από κοντά την Αλγερία και φυσικά τον γιο του βρίσκεται ο Ζινεντίν Ζιντάν, στην πρεμιέρα της χώρας που έχει επιλέξει να εκπροσωπεί ο 27χρονος Λούκα στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής.

Όπως ήταν φυσικό η παρουσία του Ζιντάν δεν ήταν δυνατόν να περάσει απαρατήρητη από τον κόσμο που είναι στο γήπεδο. Όταν οι κάμερες «έπιασαν» τον 53χρονο βετεράνο ποδοσφαιριστή, το πλήθος ξέσπασε σε χειροκρότημα αποθεώνοντας τον, ενώ ο ίδιος χαμογελαστός συνέχισε να παρακολουθεί την αναμέτρηση με το Σουδάν, στο πλευρό των γιων του.

Ο Λούκα επέλεξε πρόσφατα να εκπροσωπεί την εθνική ομάδα της Αλγερίας, με την οποία η σημερινή (24/12) είναι η δεύτερη επίσημη συμμετοχή του. Υπό το βλέμμα του πατέρα του, ο Λούκα Ζιντάν έχει μέχρι στιγμής θετική παρουσία.

«Με την Αλγερία, σκέφτομαι αμέσως τον παππού μου. Από μικρή ηλικία, έχουμε μια αλγερινή κουλτούρα στην οικογένειά μου. Μίλησα γι' αυτό μαζί με τον πατέρα μου προτού πάω και ήταν πολύ ενθουσιασμένος.

Από την αρχή, όταν ο προπονητής και ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας επικοινώνησαν μαζί μου, ήταν προφανής η επιλογή να υπερασπιστώ τη χώρα μου. Στη συνέχεια, το μίλησα φυσικά με την οικογένειά μου και όλοι χάρηκαν για μένα», είχε εξηγήσει για την επιλογή της Αλγερίας ο γιος του Ζιντάν.