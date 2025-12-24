Τερματοφύλακας Κομόρων για Ελ Καμπί: «Πανέμορφο γκολ από έναν σπουδαίο παίκτη»

Ο τερματοφύλακας από τις Κομόρες που δέχθηκε το γκολ από το τρομερό «ψαλιδάκι» του Ελ Καμπί αποθέωσε τον επιθετικό του Ολυμπιακού.

Περά από τα διάφορα ΜΜΕ ανά τον κόσμο που αποθέωσαν την γκολάρα του Ελ Καμπί, το ίδιο έκανε και το «θύμα» αυτής, ο Αντέλ Ανζιμάτι, ο τερματοφύλακας των Κομόρων, που δέχθηκε το γκολ αυτό.

Εκείνος το χαρακτήρισε πανέμορφο ενώ για τον Μαροκινό επιθετικό του Ολυμπιακού ανέφερε πως πρόκειται για έναν σπουδαίο ποδοσφαιριστή.

«Ήταν ένα υπέροχο και πανέμορφο γκολ. Ο Ελ Κααμπί είναι ένας σπουδαίος παίκτης και θα ήθελα να τον συγχαρώ για αυτό το τέρμα» είπε χαρακτηριστικά εξάροντας την υπέροχη ενέργεια που έκανε ο αντίπαλός του.

Το τέρμα αυτό που σημείωσε ο 32χρονος Μαροκινός φορ ήταν το 30ο με την φανέλα της εθνικής του ομάδας σε 61 συμμετοχές που έχει μ' αυτήν.