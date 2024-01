Σάλο έχουν προκαλέσει οι σωματικοί έλεγχοι στο... στήθος, σε γυναίκες οπαδούς στο Copa Africa.

Viral έχει γίνει το παρακάτω video, στο οποίο στρατιώτες άνδρες και γυναίκες, ελέγχουν με... άκομψο τρόπο στην περιοχή του στήθους γυναικών πριν μπουν στο γήπεδο. Οι τρεις γυναίκες στο video είναι έκπληκτες και σοκαρισμένες στους πρωτοφανείς αυτούς ελέγχους, ενώ την ίδια στιγμή ο έλεγχος στους άνδρες οπαδούς δεν είναι τόσο ενδελεχής.

