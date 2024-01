Τα χειρότερα δυνατά νέα έφερε στην επιφάνεια ο ατζέντης του Μοχάμεντ Σαλάχ, καθώς τελικά ο τραυματισμός που αποκόμισε θα τον κρατήσει εκτός αγωνιστικής δράσης μέχρι και τέσσερις εβδομάδες.

Άσχημα νέα για τον Μοχάμεντ Σαλάχ και την εθνική Αιγύπτου. Ο επιθετικός της Λίβερπουλ τραυματίστηκε στην πρεμιέρα του Copa Africa και οι εξετάσεις έδειξαν πως το πρόβλημα είναι πιο σοβαρό από τις αρχικές εκτιμήσεις.

Όπως αποκάλυψε ο ατζέντης του Σαλάχ, Ραμί Αμπάς Ισά, η αποθεραπεία του δα διαρκέσει περίπου τέσσερις εβδομάδες, με τη συμμετοχή στη διοργάνωση να τίθεται σε απόλυτο κίνδυνο.

«Ο τραυματισμός του Μοχάμεντ είναι πιο σοβαρός από όσο αρχικά θεωρούσαμε και θα μείνει εκτός για 21-28 ημέρες και όχι για δύο παιχνίδια. Η καλύτερη πιθανότητα να συμμετάσχει στο τρέχον Κύπελλο Εθνών Αφρικής είναι να κάνει εντατική αποθεραπεία στο Ηνωμένο Βασίλειο και να επιστρέψει στην ομάδα όταν είναι έτοιμος» τόνισε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά του ο Σαλάχ έχει επιστρέψει στο Λίβερπουλ για να συνεχίσει την θεραπεία του με την ελπίδα πως θα είναι έτοιμος σε περίπτωση πυ η Αίγυπτος φτάσει στον τελικό του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής.

Mohammed’s injury is more serious than first thought and he will be out for 21-28 days, and not 2 games.

His best chance at participating in the current AFCON is by undergoing intensive rehabilitation in the uk and rejoining the team as soon as he is fit.