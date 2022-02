Ο τερματοφύλακας της Αιγύπτου, Μοχάμεντ Γκαμπάσκι, αποκάλυψε σε δηλώσεις του τη συμβουλή του Σαλάχ πριν την εκτέλεση πέναλτι του Μανέ στην κανονική διάρκεια και το «mind game» που προσπάθησε να κάνει ο Σενεγαλέζος σταρ.

Η Σενεγάλη κατάφερε στη διαδικασία των πέναλτι με ήρωες του Εντουάρντ Μεντί και Σαντιό Μανέ να επικρατήσει στον τελικό του 33ου Copa Africa έναντι της Αιγύπτου και να στεφθεί για πρώτη φορά στην ιστορία της πρωταθλήτρια Αφρικής.

O Mανέ θα μπορούσε να κρίνει τον τελικό στα πρώτα λεπτά της κανονικής διάρκειας, καθώς στο 7ο λεπτό ο ηγέτης των Σενεγαλέζων νικήθηκε από την άσπρη βούλα από τον τερματοφύλακα της Αιγύπτου, Μοχάμεντ Γκαμπάσκι, ο οποίος έκανε ένα εξαιρετικό τουρνουά.

Ο διεθνής κίπερ μίλησε στο «MBC Egypt» και αποκάλυψε το καθοριστικό «tip» που του έδωσε ο συμπαίκτης του Μανέ στη Λίβερπουλ, Μοχάμεντ Σαλάχ και το «mind game» που επιχείρησε ο Σενεγαλέζος εξτρέμ χωρίς επιτυχία.

«Ο Σαλάχ μου είπε: “Ο Μανέ θα σουτάρει στη δεξιά πλευρά. Έρχεται τώρα επειδή ξέρει τι λέω”. Τότε ο Μανέ μου είπε “θα σουτάρω στ’ αριστερά” και ο Σαλάχ απάντησε: “Θα το δούμε”», ανέφερε ο Γκαμπάσκι.

Ο Σαντιό Μανέ φαίνεται πως πάντα εκτελεί τα πέναλτι του στη δεξιά πλευρά, καθώς στην ίδια γωνία έστειλε τη μπάλα και στη διαδικασία των πέναλτι, όμως ο Γκαμπάσκι δεν μπόρεσε να αποκρούσει, παρά το γεγονός πως έπεσε σωστά.

🗣 Gabaski reveals THAT penalty conversation:



"Salah told me: Mane would shoot to the right side, he is coming now because he knows what I am saying.’



"Mane said to me: ‘I will shoot on the left,’ then Salah replied ‘Let’s see.’” [MBC Egypt] pic.twitter.com/2BOHfNFSzv