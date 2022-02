Ο Μοχάμεντ Σαλάχ, ως ηγετική φυσιογνωμία στην εθνική ομάδα της Αιγύπτου, θέλησε να πάρει το λόγο στ' αποδυτήρια της ομάδας μετά τον χαμένο τελικό του Copa Africa.

Ο «Φαραώ» της Λίβερπουλ κινήθηκε σε ρηχά νερά στο φετινό Κύπελλο Εθνών Αφρικής και παρά την παρουσία του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος της πατρίδας του στον μεγάλο τελικό, η Σενεγάλη των Μανέ και Μεντί κατέκτησε το τρόπαιο το βράδυ της περασμένης Κυριακής.

Ο Σαλάχ, αν και απογοητευμένος, έχοντας βγάλει την πίεση από μέσα του με τα δάκρυα που άφησε να φανούν στον αγωνιστικό χώρο στη λήξη της διαδικασίας των πέναλτι του τελικού, θέλησε να μιλήσει στους συμπαίκτες του στ' αποδυτήρια και φέρεται να είπε:

«Παίξαμε τέσσερα ματς με 120 λεπτά το καθένα μέσα σε 12 μέρες αλλά τώρα αυτό είναι παρελθόν. Θα έχουμε κι άλλο ματς με τη Σενεγάλη σε λίγο καιρό και μακάρι να είναι η ευκαιρία μας να τους κερδίσουμε τότε και να πάρουμε εκδίκηση».

