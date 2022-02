Η Σενεγάλη... καίγεται και χιλιάδες οπαδοί αποθεώνουν τον Σαντιό Μανέ και τους συμπαίκτες του για την κατάκτη του Copa Africa.

H Σενεγάλη κατέκτησε την Αφρική και η χώρα... καίγεται! Χιλιάδες οπαδοί υποδέχθηκαν τους θριαμβευτές στο Ντακάρ και τους αποθέωσαν για το πρώτο Copa Africa που κατέκτησαν. Ο πρόεδρος της Σενεγάλης, Μακί Σαλ, κήρυξε τη Δευτέρα αργία προς τιμήν της πρωταθλήτριας και όλη η χώρα πανηγύρισε μαζί με το πούλμαν των νικητών! Ο Μανέ αποθεώθηκε και δεν σταματούσε να χορεύει με τους συμπαίκτες του.

Remarkable scenes on Sadio Mane’s Instagram account in Senegal… it doesn’t look entirely safe but the joy is overflowing. Mane might never get back to Liverpool! #LFC #AFCON2021 pic.twitter.com/Azkl1JHh6O