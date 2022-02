Ο Σαντιό Μανέ είναι ο απόλυτος ήρωας για την εθνική ομάδα της Σενεγάλης μετά και το νέο του σόου στον ημιτελικό απέναντι στην Μπουρκίνα Φάσο, διεκδικώντας πλέον το τρόπαιο του Copa Africa.

Με 100% επιτυχία στις τελικές του προσπάθειες στο ματς της Τετάρτης, με ένα γκολ και δυο ασίστ που πρόσθεσε στον λογαριασμό του, με το βραβείο του MVP της αναμέτρησης και όλα τα φώτα πάνω του, ο αστέρας της Λίβερπουλ ηγείται του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος της πατρίδας του.

Ήταν εκείνος που στο φινάλε της αναμέτρησης με την Μπουρκίνα Φάσο έβαλε το κερασάκι στην τούρτα με πολύ ωραίο «τσίμπημα» της μπάλας πάνω από τον αντίπαλο γκολκίπερ για το τελικό 3-1 και έτρεξε στον στίβο του γηπέδου για να γιορτάσει με τους συμπατριώτες του.

«Ανυπομονώ να σηκώσουμε το τρόπαιο και μετά να πάρω το βραβείο του καλύτερου της διοργάνωσης» είπε όταν ρωτήθηκε για τις σκέψεις που κάνει περί της διάκρισης του απόλυτου MVP του φετινού τουρνουά, για όσα έχει κάνει στο γήπεδο σε αυτά τα 6 παιχνίδια της Σενεγάλης μέχρι στιγμής.

Παρά και το χτύπημα που είχε υποστεί στο κεφάλι από το ματς με το Πράσινο Ακρωτήρι και την ανάγκη να διακομιστεί στο νοσοκομείο, ο Μανέ επέστρεψε και έχει πάρει την εθνική ομάδα της χώρας του από το χέρι. Και φυσικά στη Λίβερπουλ δεν θα μπορούσαν να μην είναι τρομερά υπερήφανοι για εκείνον...

