Η Ακτή Ελεφαντοστού κέρδισε με 1-0 την Ισημερινή Γουινέα χάρη στο γρήγορο γκολ του Γκραντέλ και πήρε προβάδισμα πρωτιάς για τον 5ο όμιλο έναντι της κατόχου του τροπαίου, Αλγερίας.

Mε νίκη ξεκίνησε τις υποχρεώσεις της στο Copa Africa η Ακτή Ελεφαντοστού, καθώς οι «Ελέφαντες» επικράτησαν με 1-0 της Ισημερινής Γουϊνέας και το τέλος της πρώτης αγωνιστικής τους βρίσκει στην κορυφή του 5ου ομίλου, έχοντας πάρει προβάδισμα έναντι της κατόχου του τροπαίου, Αλγερίας, η οποία έμεινε στο μηδέν με την «ψυχωμένη» Σιέρα Λεόνε.

Οι Ίβηρες βρήκαν το ένα γκολ που χρειάστηκαν για να πάρουν τη νίκη μόλις στο 5ο λεπτό της αναμέτρησης με τον Γκραντέλ να πιάνει εξαιρετικό σουτ και να στέλνει την μπάλα στο «Γ» της εστίας. Ο αρχηγός της Ακτής στο αποψινό ματς μετά το γκολ του ξέσπασε σε κλάματα, καθώς το αφιέρωσε στον πατέρα του, ο οποίος έφυγε από τη ζωή πριν λίγα 24ωρα, ενώ ο 34χρονος εξτρέμ της Σίβασπορ ήταν στην προετοιμασία της εθνικής του ομάδας για τη συμμετοχή τους στο τουρνουά.

GOAL! IVORY COAST!



Max Gradel at 34 opens the Elephant's #AFCON2021 in style.



Ivory Coast 🇨🇮 1-0 🇬🇶 Equatorial Guineapic.twitter.com/0NsmGscoYq