Η κάτοχος του Copa Africa Αλγερία «κόλλησε» στο 0-0 με τη Σιέρα Λεόνε και ξεκίνησε με το... αριστερό τη διαδικασία υπεράσπισης του τίτλου.

Το πρώτο στραβοπάτημα από μεγάλο όνομα του φετινού Copa Africa είναι γεγονός. Και σε αυτό υπέπεσε, μάλιστα, η κάτοχος του τίτλου, Αλγερία. Η παρέα του Ριγιάντ Μαχρέζ, με βασικούς τους Μπραχίμι, Σλιμανί, Φεγκουλί, έμεινε στο μηδέν απέναντι στη Σιέρα Λεόνε, η οποία έπαιξε το πρώτο της παιχνίδι σε Κύπελλο Εθνών Αφρικής από το 1996 και πανηγύρισε τον βαθμό!

Χάρη στον τερματοφύλακά της και MVP του ματς, Μοχάμεντ Καμαρά, τα Λιοντάρια αντιστάθηκαν μέχρι τέλους στην πίεση των πρωταθλητών Αφρικής, ενώ είχαν και τις δικές τους στιγμές για να πάρουν κεφάλι στο σκορ. Στο 49’, μάλιστα, ο Μπουγιά χρίστηκε σκόρερ και έσπευσε να πανηγυρίσει αλά… Μπαφετιμπί Γκομίς έρποντας προς την κάμερα, ωστόσο, ο επόπτης σήκωσε τη σημαία για οφσάιντ.

