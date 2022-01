Το Σουδάν και η Γουϊνέα Μπισσάου μοιράστηκαν τους βαθμούς σε παιχνίδι που έληξε χωρίς σκορ, με τη Νιγηρία να είναι κερδισμένη, καθώς είναι μόνη στηνπρώτη θέση του ομίλου.

Χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε το δεύτερο παιχνίδι του 4ου ομίλου του Copa Africa, καθώς το Σουδάν αναδείχθηκε ισόπαλο με τη Γουϊνέα Μπισσάου χωρίς σκορ (0-0), με τις δυο ομάδες να μοιράζονται από έναν βαθμό. Η ισοπαλία ευνοεί τη Νιγηρία, καθώς οι «Αετοί» μετά τη νίκη τους επί της Αιγύπτου είναι μόνοι στην πρώτη θέση του ομίλου.

Η ομάδα που έφτασε πιο κοντά στο γκολ ήταν η Γουϊνέα Μπισσάου, καθώς στο 17' ο Ζόζεφ Μέντες σημάδεψε με κεφαλιά το δοκάρι, στο 82' ο Πελέ νικήθηκε από τον τερματοφύλακα του Σουδάν και ο Πικέτι στην επαναφορά σημάδεψε στο δοκάρι, ενώ στο 90' ο Φέντερικ Μεντί απείλησε με κεφαλιά, όμως ο Άμπου Εσρέιν διατήρησε ανέπαφη την εστία του με εντυπωσιακή απόκρουση.

MISS! GUINEA BISSAU!

Pele misses the penalty in an embarrassing affair, after many rebounds.



Sudan 🇸🇩 0-0 🇬🇼 Guinea Bissau#AFCON2021pic.twitter.com/UKpnntRlQe