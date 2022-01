Η Νιγηρία πήρε το προβάδισμα για την πρωτιά του 4ου ομίλου, καθώς επικράτησε με 1-0 της Αιγύπτου, χάρη στο γκολ του Κελεσί Ιχεανάτσο. Βασικός και αναντικατάστατος ο Σαλάχ, δεν αγωνίστηκε για τους «Αετούς» ο Ονιεκούρου.

Πράσινο «βάφτηκε» το μεγάλο ντέρμπι της 1ης αγωνιστικής του Copa Africa, καθώς η Νιγηρία επικράτησε με 1-0 της Αιγύπτου και πήρε προβάδισμα πρωτιάς στον 4ο όμιλο. Οι «Σούπερ Αετοί» ήταν καλύτεροι στο παιχνίδι και βρήκαν το γκολ που άξιζαν βάσει της εικόνας τους στο 30', όταν ο Αρίμπο κέρδισε μια εναέρια μονομαχία στο όριο της μεγάλης περιοχής, ο Κελέσι Ιχεανάτσο κοντρόλαρε με το στήθος, στη συνέχεια έπιασε ένα δυνατό σουτ στην κίνηση και «κεραυνοβόλησε» τα δίχτυα των «Φαραώ».

Οι Νιγηριανοί πήραν εξαιρετικό «βαθμό» όσον αφορά στην «επικίνδυνη αποστολή» του περιορισμού του Μοχάμεντ Σαλάχ. Οι «Αετοί» έκλεισαν εξαιρετικά τον σταρ της Λίβερπουλ, ο οποίος στο πρώτο ημίχρονο ήρθε σε επαφή με τη μπάλα μόλις 14 φορές, λιγότερες από κάθε άλλον ποδοσφαιριστή της Αιγύπτου!

Όσον αφορά στο ελληνικό... ενδιαφέρον του ντέρμπι ο Νιγηριανός εξτρέμ του Ολυμπιακού, Χένρι Ονιεκούρου παρακολούθησε παρακολούθησε ολόκληρη την αναμέτρηση από τον πάγκο.

🇪🇬 Mohamed Salah had 14 touches in the first half.



This is the fewest of any Egypt player.



[@OptaAnalyst] pic.twitter.com/qa9TH5jGI2