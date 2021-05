Απροσπέλαστος, ανίκητος, πανταχού παρών σε κάθε σημείο του γηπέδου, επιθετικά και αμυντικά. Ο Ενγκολό Καντέ ανταποκρίθηκε στα στάνταρ του και πραγματοποίησε μυθική εμφάνιση στον τελικό του Champions League, συμβάλλοντας τα μέγιστα στην κατάκτηση από την Τσέλσι και αναγκάζοντας μέχρι και τους ανθρώπους της Μάντσεστερ Σίτι να του βγάλουν το καπέλο.

Μέσα από τον λογαριασμό τους στο twitter, οι Σίτιζενς αναφέρθηκαν στον Γάλλο χαφ, «ο οποίος ήταν παντού σε όλο το ματς κι αν μπορούσαμε να τον προσπεράσουμε ίσως να είχαμε τύχη». Τελικά, δεν το κατάφεραν και μοιραία ο τίτλος κατέληξε στους Μπλε.

53. No changes at the break and little chances so far this half - Kante has been everywhere all game, if we can bypass him we might be in business!

0-1 #ManCity | https://t.co/axa0klD5re pic.twitter.com/vQNvQZQkoJ

— Manchester City (@ManCity) May 29, 2021