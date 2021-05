Το αντίο του, επεισοδιακό. Η γεύση που του έμεινε από την τριετία στο «Στάμφορντ Μπριτζ», πικρή. Ο Ντιέγκο Κόστα έχει δηλώσει στο παρελθόν τα παράπονά του προς τον Αντόνιο Κόντε και τους ανθρώπους της Τσέλσι, ωστόσο, μπροστά στο ιστορικό ραντεβού του τελικού του Champions League, αποφάσισε να αφήσει όλα τα άσχημα στην άκρη και να υποστηρίξει 100% την παλιά του ομάδα.

Ο Ισπανός στράικερ, χωρίς ομάδα από τον χειμώνα, ανέβασε story εν ώρα προπόνησης σε κάποιο γήπεδο, όπου φοράει τη Μπλε φανέλα και με υψωμένη γροθιά δίνει το σύνθημα νίκης στους Λονδρέζους.

Με τη φανέλα τους ο Κόστα σκόραρε 59 φορές σε 120 εμφανίσεις ανεξαρτήτως διοργάνωσης, από το 2014 ως το 2017.

Diego Costa is back in Chelsea blue for the UCL Final pic.twitter.com/t6oBZghvgt

— ESPN FC (@ESPNFC) May 29, 2021