Λίγη ώρα πριν από την έναρξη του δεύτερου ημιτελικού μεταξύ Τσέλσι και Ρεάλ Μαδρίτης στο «Στάμφορντ Μπριτζ», οι οπαδοί των Μπλε συγκεντρώθηκαν στον εξωτερικό δρόμο του γηπέδου για να προϋπαντήσουν τους παίκτες τους, αλλά κυρίως να αποδοκιμάσουν τους Ισπανούς.

Με έντονες «γιούχες» και υψωμένα μεσαία δάχτυλα, οι φίλοι των Λονδρέζων επιφύλαξαν κάθε άλλο παρά φιλική υποδοχή προς την αποστολή της Βασίλισσας, ενώ λίγη ώρα αργότερα, όταν πέρασε το ταξί που φερόταν να πήγαινε τον Φλορεντίνο Πέρεθ στο γήπεδο, ακούστηκαν χυδαίες ύβρεις όπως «Πέρεθ, είσαι μ@@@ί».

Outside Stamford Bridge. Chelsea fans chant "Perez, you're a c**t" at what they presume is the taxi taking him into the stadium pic.twitter.com/MFG97cKS1h

— Sam Cunningham (@samcunningham) May 5, 2021