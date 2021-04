Εντουάρντ Μεντί: Ο «φύλακας άγγελος» της Τσέλσι (pics & vids)

Ο 29χρονος πορτιέρε έχει αναδειχθεί ίσως η πολυτιμότερη φετινή μεταγραφή για την Τσέλσι. Από την πρώτη μέρα που μετακόμισε στο Λονδίνο, η Τσέλσι έχει βρει τον «φύλακα άγγελο» της κάτω από τα γκολποστ. Είναι χαρακτηριστικό πως τόσο ο Λάμπαρντ όσο και Τούχελ, έχουν να πουν μόνο τα καλύτερα για τον Εντουάρντ Μεντί.

Και πως να μην το κάνουν άλλωστε από τη στιγμή που ο έμπειρος γκολκίπερ έχει καταφέρει μέσα σε ένα μικρό χρονικό διάστημα να γίνει ο Νο.1 τερματοφύλακας των «μπλε». Το αξιοσημείωτο της υπόθεσης είναι πως κανένας τερματοφύλακας στα πέντε μεγαλύτερα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα (Premier League, La Liga, Serie A, Ligue 1, Bundesliga) δεν έχει κρατήσει περισσότερες φορές ανέπαφη την εστία του (10) από τότε που ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της Τσέλσι, ο Τόμας Τούχελ.

Οχι μόνο αυτό, αλλά έχει διατηρήσει το μηδέν στις 7 από τις πρώτες 8 εμφανίσεις του στο Champions League. Κανένας άλλος τερματοφύλακας στην ιστορία του συλλόγου, δεν το είχε καταφέρει περισσότερες στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

Ο Μεντί μετράει 700 λεπτά παιχνιδιού στην Ευρώπη, στα οποία δεν έχει δεχτεί τέρμα σε κανονική ροή παιχνιδιού. Σε 34 παιχνίδια με την ομάδα του Λονδίνου, έχει κρατήσει το clean sheet 21 φορές. Οι αριθμοί του αδιαμφισβήτητα είναι απίστευτοι και το μόνο σίγουρο είναι πως αν η Τσέλσι, καταφέρει να πετύχει στο τέλος της σεζόν τους στόχους της, ο Σενεγαλέζος γκολκίπερ θα έχει σημαντικό μερίδιο σε αυτή την επιτυχία.

Edouard Mendy has now kept seven clean sheets in the #UCL this season, more than any other Chelsea goalkeeper has ever managed in a single Champions League campaign.

Another record smashed… in his debut season. pic.twitter.com/bZtsCdXblx

— William Hill (@WilliamHill) April 7, 2021