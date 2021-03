Ιστορικό: 4 Γερμανοί προπονητές στους «8»! (pic)

Οι Γερμανοί προπονητές έχουν την τιμητική τους στο Champions League την τελευταία τριετία. Τις προηγούμενες δύο σεζόν, ο τίτλος του πρωταθλητή Ευρώπης κατέληξε σε γερμανικά χέρια, την 2018-19 σε αυτά του Γιούργκεν Κλοπ (Λίβερπουλ) και πέρυσι σε αυτά του Χάνζι Φλικ (Μπάγερν Μονάχου).

Οι δύο προαναφερθέντες τεχνικοί δίνουν το παρών στην φετινή οκτάδα, όπως άλλωστε και ο Τόμας Τούχελ, ο οποίος πέρυσι έφτασε μέχρι τον τελικό με την Παρί Σεν Ζερμέν και φέτος, προς το παρόν, είναι στους «8» ευρισκόμενος στο τιμόνι της Τσέλσι.

Πέρυσι, στα ημιτελικά έφτασαν τρεις Γερμανοί προπονητές, αφού στους Φλικ – Τούχελ προστέθηκε και ο Γιούλιαν Νάγκελσμαν με την Λειψία. Φέτος, όμως, ο νεαρός τεχνικός αποχαιρέτησε την διοργάνωση στους «16» λόγω Λίβερπουλ.

Ακόμα και έτσι, όμως, η οκτάδα έχει, για πρώτη φορά στην ιστορία της διοργάνωσης, 4 Γερμανούς προπονητές (4 από οποιαδήποτε, ίδια χώρα), αφού η Μπορούσια Ντόρτμουντ καθοδηγείται από τον (υπηρεσιακό) 38χρονο Έντιν Τέρζιτς, ο οποίος έχει μεν καταγωγή από Βοσνία – Ερζεγοβίνη (από την πλευρά του πατέρα) και Κροατία (από την πλευρά της μητέρας), αλλά γεννήθηκε, μεγάλωσε και γαλουχήθηκε ποδοσφαιρικά στη Γερμανία.

4 - For the first time in the history of the @ChampionsLeague, four managers from the same country have reached the quarter-finals: Edin Terzic (@BlackYellow), Jürgen Klopp (@LFC), Thomas Tuchel (@ChelseaFC) and Hansi Flick (@FCBayernEN). Germans.#UCL pic.twitter.com/nTYAhQEytm

— OptaFranz (@OptaFranz) March 17, 2021