Ο Μοχάμεντ Σαλάχ δε θα αγωνιστεί στο κυριακάτικο ντέρμπι της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με τη Λίβερπουλ (03/05, 17:30).

Χωρίς τον «Φαραώ» θα αγωνιστεί η Λίβερπουλ απέναντι στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο κυριακάτικο ντέρμπι της Premier League, με τον ίδιο τον Σλοτ να επιβεβαιώνει την απουσία του Σαλάχ.

Την Κυριακή (03/05, 17:30) Λίβερπουλ και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ διασταυρώνουν τα ξίφη τους για την 35η αγωνιστική του πρωταθλήματος στο σπουδαιότερο ντέρμπι της Αγγλίας, αφού πρόκειται για τις δύο πιο επιτυχημένες ομάδες του Νησιού, βάσει τίτλων.

Πέρα από το ιστορικό υπόβαθρο της σύγκρουσης, το ντέρμπι που θα διεξαχθεί στο Όλντ Τράφορντ έχει και τεράστια βαθμολογική σημασία για τα εισιτήρια του Champions League της ερχόμενης περιόδου. Οι Κόκκινοι Διάβολοι είναι τρίτοι με 61 βαθμούς και οι Reds τέταρτοι με 58, όσους έχει και η πέμπτη Άστον Βίλα.

Ο Άρνε Σλοτ επιβεβαίωσε πως ο Μοχάμεντ Σαλάχ δε θα δώσει το «παρών» στο μεγάλο παιχνίδι, ωστόσο πριν το φινάλε της σεζόν θα επιστρέψει για μια τελευταία αποθέωση στο Άνφιλντ.

Υπενθυμίζουμε ότι στο παιχνίδι του πρώτου γύρου η ομάδα του Μάντσεστερ είχε επιβληθεί 2-1 στο Μέρσεϊσαϊντ, με το γκολ του Μαγκουάιρ στο 84ο λεπτό.