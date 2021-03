Επικό τιτίβισμα – απάντηση των Κρόος και Μόντριτς στη UEFA! (pics)

Τόνι Κρόος και Λούκα Μόντριτς έδωσαν ένα ακόμα ρεσιτάλ στη νίκη – πρόκριση της Ρεάλ Μαδρίτης επί της Αταλάντα, με την UEFA να θέτει το εξής ερώτημα για τον καλύτερο μέσο στην ιστορία του Champions League, μέσω του λογαριασμού της στις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης: «Τόνι Κρόος ή Λούκα Μόντριτς;».

Toni Kroos OR Luka Modrić? #UCL pic.twitter.com/qSYgKfBNSH

Και οι δύο σπουδαίοι μέσοι έδωσαν την καλύτερη δυνατή απάντηση. «Τόνι Κρόος ΚΑΙ Λούκα Μόντριτς» ήταν η ανάρτηση του Γερμανού, με τον Κροάτη να επισημαίνει: «Καλύτερα μαζί»!

Better together https://t.co/hWzEB4wIKf

Και, μετά τις απαντήσεις των δύο ποδοσφαιριστών, η ευρωπαϊκή συνομοσπονδία έκανε ντρίμπλα – διόρθωση και έθεσε το εξής ερώτημα: «Λούκα Μόντριτς και Τόνι Κρόος... Το καλύτερο δίδυμο μέσων που έχετε δει στην ιστορία του Champions League;».

Luka Modrić & Toni Kroos...

Best midfield duo you've seen in Champions League history?#UCL pic.twitter.com/cNPoI1rTeT

