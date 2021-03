Ο Μέσι και ο Κριστιάνο Ρονάλντο σε αυτά τα – ομολογουμένως – τελευταία χρόνια της καριέρας τους οφείλουν ν' αρχίσουν να προσαρμόζονται με την ιδέα πως η δική τους εποχή φτάνει στο τέλος της και πως υπάρχουν δυο άλλοι ποδοσφαιριστές που θα συνεχίσουν να λάμπουν. Για την ακρίβεια, μόλις τώρα άρχισαν τη δική τους διαδρομή στ' αστέρια...

Για πρώτη φορά από το 2005 Μέσι και Κριστιάνο σταματούν την επέλασή τους στο Champions League από τη φάση των «16» και μένουν να κοιτάζουν από την τηλεόραση τα μαγικά καμώματα των Μπαπέ και Χάαλαντ.

Όπως ακριβώς ο Γάλλος και ο Νορβηγός τους παρακολουθούσαν από το δικό τους σπίτι, μεγαλώνοντας μαζί τους και φροντίζοντας να βάλουν στόχους για να είναι εκείνοι κάποτε στην απόλυτη λάμψη του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου...

Τώρα, ο Αργεντινός και ο Πορτογάλος θα μένουν ν' απολαύσουν δυο νέα αστέρια να βαδίζουν στην κληρονομιά που εκείνοι άφησαν...

The torch has been passed pic.twitter.com/zngRLiUu1Z

— B/R Football (@brfootball) March 10, 2021