Με Κριστιάνο... χειρότερα στην Ευρώπη η Γιουβέντους (vid)

Η «Γηραιά Κυρία» απέναντι στην Πόρτο των δέκα παικτών από νωρίς στο δεύτερο ημίχρονο του μεταξύ τους επαναληπτικού στο Τορίνο, κατάφερε μονάχα να οδηγήσει το ματς στην παράταση επικρατώντας 2-1, όσο είχε ηττηθεί στο πρώτο παιχνίδι, όμως, οι «δράκοι» τελικά... πέταξαν τις φωτιές τους.

Η ομάδα του Σέρτζιο Κονσεϊσάο κατάφερε με το εις βάρος της 3-2 που διαμορφώθηκε στο εξτρά ημίωρο να περάσει στα προημιτελικά του φετινού Champions League και κάπως έτσι η Γιουβέντους αποτυγχάνει για τρίτη διαδοχική χρονιά να βρεθεί ένα βήμα μετά τη φάση των «8» της διοργάνωσης.

Πριν από τον Κριστιάνο Ρονάλντο, η ιταλική ομάδα είχε φτάσει σε δυο ευρωπαϊκούς τελικούς σε μια τριετία (2015, 2017), ενώ, ο CR7 για πρώτη φορά έπειτα από 15 χρόνια δεν καταφέρνει να βρεθεί στα προημιτελικά σε διαδοχικές αγωνιστικές περιόδους!

Cristiano Ronaldo & Juventus exit Champions League at round of 16 stage for 2nd season in a row.#UCL pic.twitter.com/LbFmOu59mo

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 10, 2021