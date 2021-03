Λίβερπουλ: Επίσημα πάλι στη Βουδαπέστη με Λειψία

Οι «κόκκινοι» μετά το υπέρ τους 2-0 από το πρώτο παιχνίδι με τους «ταύρους» δεν θα μπορέσουν να παίξουν στο «Άνφιλντ» κι έτσι θα ταξιδέψουν εκ νέου στην Ουγγαρία και την Βουδαπέστη για να αγωνιστούν ξανά στην Puskas Arena.

Αυτό συμβαίνει διότι η Λειψία αν πήγαινε στην Αγγλία θα έπρεπε να μπει σε καραντίνα 10 ημερών μόλις θα επέστρεφε στη βάση της.

Αντιθέτως, η Σίτι θα φιλοξενήσει κανονικά την Γκλάντμπαχ στο Etihad του Μάντσεστερ, αφού ισχύουν άλλοι κανονισμοί στην περιοχή στα βόρεια του Ρίνου, στην Βεστφαλία.

The #UCL second leg match between @LFC and @RBLeipzig_EN will take place in Budapest, Hungary.

March 4, 2021