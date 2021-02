Ο Μεντί είναι μια πολύ μεγάλη έκπληξη για φέτος σε ό,τι αφορά αρχικά την Τσέλσι κι έπειτα την κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση.

Η επιλογή που έκανε ο Πετρ Τσεχ έχει ήδη δικαιώσει τον θρυλικό γκολκίπερ των «μπλε», με τον Μεντί να κρατάει το μηδέν και στο πρώτο παιχνίδι με την Ατλέτικο στους «16».

Πλέον, σε έξι ματς στον θεσμό για την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο έχει πέντε clean sheets μαζί και με αυτό κόντρα στους «ροχιμπλάνκος» το βράδυ της Τρίτης.

Edouard Mendy has kept more clean sheets than any other goalkeeper in the Champions League this season.

You shall not pass pic.twitter.com/RBNKVLVw0g

— ESPN UK (@ESPNUK) February 23, 2021