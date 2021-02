Μπαπέ + Χάαλαντ = 60 γκολ σε 54 ματς του Champions League! (pic)

Ο ένας, είναι 22 ετών. Ο άλλος, μόλις 20. Κιλιάν Μπαπέ και Έρλινγκ Μπράουτ Χάαλαντ είναι ευλογημένοι και δείχνουν έτοιμοι να... καταπιούν τον κόσμο, παίρνοντας την σκυτάλη από Κριστιάνο Ρονάλντο και Λιονέλ Μέσι.

Στο Champions League, όπου ο Πορτογάλος και ο Αργεντινός είναι οι πρώτοι σκόρερ όλων των εποχών (134 γκολ και 119 αντίστοιχα), ο Γάλλος και ο Νορβηγός μετρούν ήδη 24 και 18 αντίστοιχα.

Οι δύο νεαροί σούπερ σταρ, μάλιστα, έχουν συμμετοχή σε 60 γκολ (42 γκολ+18 ασίστ), στα 54 παιχνίδια που έχουν δώσει στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση! Ο άσος της Παρί Σεν Ζερμέν μετράει 24 γκολ και 16 ασίστ σε 41 ματς, ενώ αυτός της Μπορούσια Ντόρτμουντ έχει 18 γκολ και 2 ασίστ σε 13 ματς.

Kylian Mbappé in the #UCL

Erling Haaland in the #UCL

They have been directly involved in 60 goals in 54 games combined. pic.twitter.com/EVJHxZcy4j

