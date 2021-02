Προπονήθηκε ο Πικέ και μπαίνει αποστολή ενόψει Παρί (pic)

Ευχάριστα νέα για την Μπαρτσελόνα και την Ρόναλντ Κούμαν, καθώς ο Ζεράρ Πικέ συμμετείχε στην προπόνηση της Κυριακής (14/02), δείχνοντας ότι έχει ξεπεράσει τον σοβαρό τραυματισμό που είχε υποστεί στο δεξί γόνατο.

Ο έμπειρος Ισπανός στόπερ ενδέχεται να συμπεριληφθεί στην αποστολή ακόμα και για το πρώτο παιχνίδι με την Παρί Σεν Ζερμέν την Τρίτη (16/02, 22:00) στο «Καμπ Νόου».

Ο Ολλανδός τεχνικός θα εξετάσει το ενδεχόμενο να τον έχει στα πλάνα του μιας και ο Σαμουέλ Ουμτιτί βρίσκεται σε κακή κατάσταση, ενώ και ο Ρόναλντ Αραούχο είναι αμφίβολος για το εν λόγω παιχνίδι.

Piqué is training with the group today! pic.twitter.com/hKKh8Co81o

