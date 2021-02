Μετά τον τραυματισμό του Ντι Μαρία, η Παρί Σεν Ζερμέν κινδυνεύει με δεύτερο σοβαρό «πλήγμα» ενόψει της πρώτης αναμέτρησης κόντρα στη Μπαρτσελόνα για τους «16» του Champions League.

Αυτή τη φορά, η ανησυχία αφορά τον Νεϊμάρ, ο οποίος τραυματίστηκε στο αριστερό πόδι κατά τη διάρκεια του αγώνα Κυπέλλου απέναντι στην Καέν και αποχώρησε με αναγκαστική αλλαγή.

Αμέσως, ήχησε «συναγερμός» για την κατάστασή του, η οποία θα εκτιμηθεί την Πέμπτη, με τον συμπαίκτη του, Μόισε Κεν, πάντως, να δηλώνει στο «Eurosport» ότι αισθάνεται καλά και θα είναι έτοιμος μετά την αποθεραπεία στην πρωινή προπόνηση.

Neymar left PSG's French Cup match vs. Caen with an injury in the 60th minute.

PSG play Barcelona next week... pic.twitter.com/49HAaIB8Cy

— B/R Football (@brfootball) February 10, 2021