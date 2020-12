Τα βρήκαν Ντεμπά Μπα και Κολτσέσκου μετά το ρατσιστικό επεισόδιο στο Παρί - Μπασακσεχίρ (pic)

Πριν από την αποχώρηση των παικτών της Μπασακσεχίρ για ρατσιστικό σχόλιο του τέταρτου διαιτητή, ο Ντεμπά Μπα είχε ζητήσει εξηγήσεις σε έντονο ύφος για το «νέγρο» προς τον Πιέρ Γουεμπό.

«Γιατί λες αυτόν τον μαύρο; Γιατί δεν λες το ίδιο όταν αναφέρεσαι σε έναν λευκό;» ρωτούσε πολύ ενοχλημένος ο Σενεγαλέζος επιθετικός, προτού όλη η Μπασακσεχίρ αποχωρήσει από το γήπεδο.

Λίγες ημέρες μετά όπως αποκάλυψε ο Ρουμάνος δημοσιογράφος, Εμανουέλ Ρόσου, υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του Ντεμπά Μπα και του Σεμπάστιαν Κολτσέσκο προκειμένου να λυθεί η παρεξήγηση.

Μάλιστα, αυτός που μεσολάβησε για να γίνει η επικοινωνία των δύο ήταν ο πρώην διεθνής μέσος της Σενεγάλης και άλλοτε συμπαίκτης του Μπα, Ουσμάν Εντόι, ο οποίος από την πλευρά του είπε πως:

«Ο Ντεμπά Μπα δεν είπε ποτέ ότι επρόκειτο για ρατσισμό. Απλά πίστευε πως δεν έπρεπε ο Κολτσέσκου να χρησιμοποιήσει τη λέξη “μαύρος” σε ένα στάδιο και ο Κολτσέσκου κατάλαβε.

Ξέρω πώς είναι οι Ρουμάνοι, δεν είχα ποτέ προβλήματα ρατσισμού εκεί. Προσπάθησα να βρω το τηλέφωνο του Κολτσέσκου όσο το δυνατόν γρηγορότερα για να τον εμψυχώσω, ξέρω πως δεν είναι ρατσιστής.

Είμαι μεγάλος φαν της ειρήνης. Τόσο ο Ντεμπά Μπα όσο και ο Κολτσέσκου μου τηλεφώνησαν αφότου μίλησαν, εντυπωσιάστηκαν αμφότεροι με τον ωραίο διάλογο που είχαν. Είμαι σίγουρος ότι πρόκειται για παρεξήγηση».

BREAKING: Demba Ba called Sebastian Coltescu after the incident in Paris! Former Senegal midfielder Ousmane N'Doye put them in touch! According to N'Doye, Demba "never said it was racism. He just thought Coltescu shouldn't use the word 'black' on a stadium. Coltescu understood". pic.twitter.com/HjDpRdL9dN

— Emanuel Roşu (@Emishor) December 14, 2020