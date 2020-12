Μια δεκαετία χρειάστηκε να περάσει για να κατακτήσει ένας Άγγλος προπονητής την κορυφή σε όμιλο Champions League. Αυτός είναι, πλέον, ο Φρανκ Λάμπαρντ, ο οποίος καθοδήγησε την Τσέλσι σε μια άψογη πορεία μέσα σε γκρουπ με Σεβίλλη, Κράσνονταρ και Ρεν, τερματίζοντας εν τέλει την 1η θέση και μάλιστα, χωρίς ήττα (4-2-0). Έτσι, ο Φράνκι έγινε μόλις ο πρώτος coach από το Νησί που το πετυχαίνει την τελευταία δεκαετία, μετά τον θείο του, Χάρι Ρέντναπ.

Ο βετεράνος τεχνικός, που έχει συγγένεια δευτέρου βαθμού με τον Λάμπαρντ, είχε οδηγήσει την Τότεναμ στην κορυφή του ομίλου τη σεζόν 2010/11, όταν και έφτασε ως τα προημιτελικά, όπου αποκλείστηκε από τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Μάλιστα, οι δύο τους είναι οι μοναδικοί που το πέτυχαν μετά τον θρυλικό Σερ Μπόμπι Ρόμπσον, σε μια έτσι κι αλλιώς κλειστή κατηγορία, καθώς μόλις 6 Άγγλοι τεχνικοί έχουν προπονήσει ομάδα στο Champions League από τη σεζόν 1992/93. Οι υπόλοιποι τρεις είναι ο Κρεγκ Σέικσπιρ (Λέστερ), ο Ρέι Χάρφορντ (Μπλάκμπερν) και ο Γκάρι Νέβιλ (Βαλένθια).

Frank Lampard is only the second English manager to win his Champions League group after his uncle Harry Redknapp did so in 2010 pic.twitter.com/EpxEsL0Xnx

