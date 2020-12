Οι «μπιανκονέρι» με ένα κύμα επιθέσεων στην έναρξη της αναμέτρησης της Τρίτης στο «Καμπ Νόου» και κυνηγώντας με μανία το αποτέλεσμα με τα γκολ που θα επέτρεπαν στην ομάδα του Αντρέα Πίρλο να τερματίσει στην κορυφή του ομίλου της, κατάφερε να πάρει ακριβώς αυτό που ήθελε και να περάσει στους «16» ως πρωτοπόρος με το τελικό 3-0.

Η πρώτη συνάντηση του Κριστιάνο Ρονάλντο με τον Λιονέλ Μέσι έπειτα από κάτι παραπάνω από 2,5 χρόνια και το για πολλούς... last dance των δύο σούπερ σταρ, αφού ουδείς ξέρει αν η μοίρα επιφυλάσσει κι άλλες μεγάλες κόντρες τους μέχρι την στιγμή που θ' αποσυρθούν είχε μεγάλο νικητή τον Πορτογάλο. Κι όχι μονάχα για την πρόκριση της «Γηραιάς Κυρίας» που εκμεταλλεύτηκε όλα τα κακώς κείμενα των «μπλαουγκράνα» για να επιβληθεί κατά κράτος, αλλά και γιατί όσα έκανε ο CR7 είχαν το ιδανικό αποτέλεσμα.

Σε αντίθεση με τον Αργεντινό που άργησε να μπει στο κλίμα κι όταν πλέον ήθελε και προσπάθησε να βοηθήσει τη δική του ομάδα, βρήκε σε... τοίχο, ετών 42...

Ο CR7 βρέθηκε ξανά στο «Καμπ Νόου» εκεί όπου προσπαθούσε, άλλοτε επιτυχημένα κι άλλοτε όχι, να προσφέρει στον κόσμο επικές «μονομαχίες» με τον Μέσι στα μεγάλα clasico του ισπανικού ποδοσφαίρου. Σκόραρε δυο φορές στο ματς της Τρίτης, και τις δύο από την άσπρη βούλα, έφτασε στα 134 τέρματα στο Champions League, προκάλεσε την πρώτη ήττα της Μπαρτσελόνα σε επίπεδο ομίλων της διοργάνωσης από το 2016 και επιπλέον, έφτασε στα 14 τέρματα στις 13 τελευταίες επισκέψεις του στο γήπεδο της Μπαρτσελόνα.

Για την τελευταία αγωνιστική των ομίλων του φετινού Champions League, έδειξε εξ αρχής πως είχε... μεγάλη όρεξη. Ήταν εκείνος που πήρε πάνω του το πρώτο σουτ του αγώνα με το δεξί «μυτάκι» για μια εύκολη επέμβαση του Τερ Στέγκεν στα πρώτα λεπτά, λίγο αργότερα «έστρωσε» σε συμπαίκτη του για ένα μακρινό σουτ, ενώ, έκανε μέχρι και πάσα με τον ώμο στα όρια της περιοχής επιδεικνύοντας την άνεση με την οποία αντιμετώπισε το παιχνίδι. Ήταν ορεξάτος και κατάφερε να συμμετέχει σε ΌΛΑ τα γκολ της Γιουβέντους.

Always great to return to Spain and to Catalunya, always hard to play in Camp Nou against one of the best teams I ever faced. Today we were a team of Champions! A true, strong and united family! Playing like this, we have nothing to fear until the end of the season... Let’s go! pic.twitter.com/PivPpJ3SLh

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) December 8, 2020