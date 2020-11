Το... κωμικό γκολ που δέχθηκε η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στην ήττα από την Μπασακσεχίρ στο Champions League, όταν όλη η άμυνα ήταν στην... επίθεση, είναι το κύριο θέμα συζήτησης στην ποδοσφαιρική Μεγάλη Βρετανία τις τελευταίες ώρες.

Ο προπονητής Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ ζήτησε συγνώμη και ανέλαβε την ευθύνη για τα λάθη, ενώ θρυλικός Πολ Σκόουλς χαρακτήρισε «άμυνα παιδικής ομάδας» αυτή της ομάδας της καρδιάς του.

Σοκαρισμένος εμφανίστηκε σε ανάρτησή του ο άλλοτε κεντρικός αμυντικός των Κόκκινων Διαβόλων, Ρίο Φέρντιναντ ο οποίος, μαζί με τα κατάλληλα emoji, έγραψε σχετικά: «Τα γκολ εναντίον μας... Σας παρακαλώ, πείτε μου ότι κάποιος τρελάθηκε σε αυτά τα αποδυτήρια και ο κόσμος θα αναλάβει τις ευθύνες του. Ο τρόπος που αμύνεται η ομάδα όταν χάσαμε την μπάλα στο πρώτο γκολ...».

The goals against us....please tell me someone is going nuts in that changing room and people are being made accountable.

The shape of the team when we lose the ball for the 1st goal #mufc pic.twitter.com/V7aq0rvBYL

— Rio Ferdinand (@rioferdy5) November 4, 2020